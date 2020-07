Fortnite, SypherPK gli toglierà spazio per dedicarsi a Call of Duty: Warzone

SypherPK, noto streamer, pro player e creatore di contenuti su YouTube, è certamente famoso presso un vasto pubblico per i suoi video e le sue live dedicati a Fortnite Battaglia Reale. Ma ora gli toglierà un po' di spazio, per dedicarsi anche a Call of Duty: Warzone.

Fortnite è Fortnite, questo è chiaro: numerosi talenti sono ascesi alle luci della ribalta grazie al Battle Royale di Epic Games; pensiamo a Tyler Blevins (Ninja), a Turner Tenney (Tfue), a Ben Lupo (DrLupo) e allo stesso SypherPK. Ma adesso anche Call of Duty: Warzone, il recente Battle Royale di Activision, esige la sua giusta dose di attenzioni. Gli altri hanno già fatto il salto, mancava solo SypherPK.

E così lo streamer ha confermato che toglierà un po' di spazio a Fortnite nella creazione dei suoi video e durante le live, per dedicare questo tempo prezioso a Call of DUty: Warzone. Non un addio, non un abbandono, ma un ri-calcolo di tempi e risorse. "Ci ho pensato un sacco, ma a partire da domani il mio focus principale per gli streamer sarà Call of Duty: Warzone" ha dichiarato.

SypherPK ha anche confermato che non si tratterà di una svolta brusca, e che comunque tornerà a breve a produrre video su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, dato che - nonostante il rinvio di qualche settimana - l'arrivo delle automobili sembra imminente. Questa vicenda, comunque, prova per l'ennesima volta che Call of Duty: Warzone sta crescendo a ritmi vertiginosi, non trovate?

I've been thinking about this a ton but starting tomorrow my main focus on stream is going to be Warzone. I Will still play Fortnite to record daily Youtube content but during these few weeks while we wait for cars it's going to be pretty minimal. Time to become a beast. — SypherPK (@SypherPK) July 25, 2020