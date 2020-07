Fortnite, macchine rimandate: Epic Games parla delle automobili

Macchine rimandate, su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Questa è la brutta notizia di oggi, per i giocatori del Battle Royale di Epic Games: meglio farla presente immediatamente, dunque. Ma perché questo ritardo o slittamento?

Epic Games ha scelto di pronunciarsi sulla questione delle automobili di Fortnite Capitolo 2. Sapevamo che, una volta ridisceso il livello dell'acqua, la mappa di gioco sarebbe stata pronta per il debutto dei nuovi mezzi di trasporto; i file di gioco hanno già tutto pronto, comprese taniche di benzina e mezzi con relative caratteristiche. E invece bisognerà aspettare ancora.

"Le Assicurazioni Ordinaria amministrazione sono liete di annunciare che la copertura automobilistica è giusto dietro l'angolo. Danno da squali? Ordinaria amministrazione. Tamponamento? Ordinaria amministrazione. Serbatoio a secco? Non è coperto. I nostri avvocati stanno studiando i dettagli delle polizze e correggendo errori di battitura come "copertura squali" anziché "copertura auto". Nel frattempo, abbiamo ritirato numerosi veicoli sull'isola per un'ispezione. Ci aspettiamo che ci vorranno alcune settimane perché possano tornare sulle strade".

Il messaggio degli sviluppatori di Epic Games, come potrete notare, è criptico nei dettagli, nonché ironico. Ma il contenuto è chiaro: bisognerà aspettare non qualche giorno, ma diverse settimane, prima del debutto delle vetture su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. A questo punto non ci stupiremmo se saltassero direttamente la Stagione 3 per arrivare all'inizio della Stagione 4.

Sia come sia, intanto questo fine settimana potrete divertirvi con la Coppa Galassia, accessibile dai dispositivi Android: potrete addirittura vincere la skin Esploratrice Galaxy.