Hideo Kojima vorrebbe il mangaka Junji Ito per realizzare un gioco horror

Per il suo gioco horror, Hideo Kojima vorrebbe il mangaka Junji Ito alla realizzazione dell'arte concettuale. I due avevano già collaborato per la realizzazione di P.T. per PS4, la demo di Silent Hills, gioco cancellato in corso d'opera da Konami.

A dirlo è stato Junji Ito stesso nel corso del Comic-Con 2020: "Conosco Kojima e abbiamo parlato del fatto che potrebbe essere al lavoro su di un gioco horror. Mi ha invitato a lavorarci, ma per ora non posso darvi dettagli."

Ora, Junji Ito non ha confermato di essere al lavoro sul gioco, del quale del resto non si sa assolutamente niente. Se ne parla da un po', ma da Kojima Productions non sono emerse indiscrezioni in merito. Per un periodo alcuni lo volevano come il nuovo Silent Hill di Konami, ma quelle voci sono state smentite dall'editore giapponese.

Di fatto i progetti di Kojima Productions post Death Stranding rimangono un mistero. Il successo della versione PC del gioco potrebbe aver dato un nuovo slancio a Kojima e i suoi, dopo che per la versione PS4 si era parlato di risultati insoddisfacenti.