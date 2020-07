Elden Ring, i fan delusi dalla mancanza di notizie all’Xbox Game Showcase

Uno dei grandi assenti della recente stagione di annunci è stato sicuramente Elden Ring di From Software, del quale non si sa più nulla di certo da praticamente un anno. Molti speravano che apparisse all'avento di PS5, ma non si è fatto vedere, quindi all'Xbox Game Showcase, ma anche lì è stato latitante. Al che i fan hanno iniziato a protestare, in questo caso gentilmente, con la solita ridda di meme, in particolare nel subreddit ufficiale.

Molti di questi meme esprimono tristezza per la mancanza di nuove informazioni, altri frustrazione, in particolare contro i vari insider che avevano suggerito la presentazione del gioco durante l'Xbox Game Showcase. Altri ancora sono speculazioni folli sul futuro del titolo. Fortunatamente l'atmosfera sembra ancora divertita, nel senso che, battute a parte, non ci sono le solite manifestazioni verbali violente che caratterizzano i social network (quantomeno ce ne sono poche).

Elden Ring è stato annunciato per PC, PS4 e Xbox One. Vista la mancanza d'informazioniè presumibile che non ce la faccia a uscire nel 2020 e che slitti al 2021, il che lo renderebbe probabilmente anche un titolo per PS5 e Xbox Series X.