Call of Duty: Warzone Stagione 5, lo Stadio si aprirà secondo una teoria

I giocatori di Call of Duty: Warzone sono letteralmente in fibrillazione: e come dare loro torto? La Stagione 5 debutterà nei primi giorni di agosto 2020, e di carne al fuoco ce n'è già tanta grazie ai recenti teaser degli sviluppatori di Activision. Per esempio, secondo alcuni lo Stadio si aprirà.

Qui occorre fare un po' di chiarezza in più. Lo Stadio (o Stadium) è una delle aree del gioco più famose e gettonate di Call of Duty: Warzone. Non si può entrare al suo interno (non senza usare dei glitch, comunque) e solitamente i giocatori atterrano sulla sua sommità per fare una strage di nemici nel territorio circostante.

Tutto ciò potrebbe cambiare con l'arrivo della Stagione 5 di Call of Duty: Warzone: secondo alcune teorie lo Stadio si aprirà. Questi ragionamenti si basano su un filmato di Activision in cui si vede una telecamera proprio all'interno dello Stadio, che riprende l'ambienta circostante; poi si avverte un'esplosione gigantesca, forse una testata atomica che colpirà la mappa di gioco.

Dunque, le teorie in questione sono convinte che dapprima (nel corso della Stagione 5) i giocatori potranno entrare per la prima volta nello Stadio di Call of Duty: Warzone; poi, in un secondo momento, che delle bombe atomiche colpiranno tutta l'area, forse cambiandola per sempre. Si tratterebbe di un bel passo in avanti per la narrazione (o lore) del titolo di Activision, non trovate?

NEW SEASON 5 TEASER! Could this be a camera in stadium? And that's definitely a nuke at the end.....#Warzone pic.twitter.com/tyKldJAnuA — COD Warzone Newz (@WarzoneNewz) July 21, 2020