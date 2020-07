Call of Duty: Warzone: scoprono come entrare nello stadio di Verdansk e fanno una strage

Call of Duty: Warzone nasconde diversi segreti all'interno della mappa di gioco: per esempio il gigantesco, colossale stadio di Verdansk. Sì, proprio quella struttura dove i giocatori salgono in cima e iniziano a colpire con il cecchino chiunque si avvicini troppo. Ma di recente qualcuno è riuscito ad entrare.

Fermi, fermi: Activision non ha deciso di aprire al pubblico, finalmente, l'area all'interno dello Stadium (o "stadio di Verdansk"). Molto semplicemente, alcuni giocatori hanno trovato un modo di entrare al suo interno grazie ad un glitch a base di un pannello in vetro e di alcuni veicoli: hanno creato una rampa e si sono intrufolati all'interno, benché ciò non sia attualmente possibile in circostanze normali.

Che cosa hanno trovato, dentro lo stadio di Verdansk? Nulla di utile, e questo conferma che stando alla programmazione di Call of Duty: Warzone l'area per ora debba restare inaccessibile; tuttavia sono riusciti a fare una strage. Il motivo è presto detto: una volta all'interno dello stadio (si è scoperto) i giocatori possono comunque fare fuoco verso l'esterno, ma restano invisibili ai giocatori in arrivo. Comodo, non trovate?

Eccovi un video che vi mostra l'impresa, l'interno dello stadio di Call of Duty: Warzone e naturalmente il comodo glitch che permette di fare fuoco sui nemici senza essere visti. Per quanto riguardo la struttura, ormai per la Stagione 4 è probabile che resti chiusa: ma nel corso della Stagione 5, chissà...