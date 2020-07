Elden Ring sarà all'evento Xbox Series X di luglio? Microsoft alimenta le speranze

Elden Ring, l'attesissimo nuovo souls di From Software, potrebbe essere presente all'evento Xbox Series X di luglio. Nonostante non si sappiano nuove informazioni in merito al gioco, l'account ufficiale di Microsoft alimenta le speranze dei fan con una risposta piuttosto enigmatica.

Un utente, infatti, ha chiesto esplicitamente se avremmo rivisto il souls durante l'evento di presentazione di luglio di Xbox Series X. La risposta è stata, ovviamente, evasiva, ma lascia aperto un piccolo spiraglio per tutti i fan.

Microsoft, infatti, ha risposto con un "È molto bello!" che lascia aperte molte interpretazioni. Si tratta di un semplice complimento al gioco? L'ammissione che la "fetta" di gioco che sarà mostrata sarà molto bella? O altro?

Ovviamente dovremo aspettare altre due settimane prima di saperlo, ma la sola speranza di rivedere Elden Ring in azione, per alcuni, potrebbe essere un motivo più che sufficiente per seguire la conferenza. Questo, nonostante alcuni rumor sostengano che Elden Ring potrebbe non mostrarsi nel 2020.

Noi, ovviamente, seguiremo l'evento a prescindere dalla presenza di Elden Ring: fatelo con noi!