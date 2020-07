Fortnite, sondaggio tra i pro player per scegliere il giocatore più forte di sempre

Su Fortnite Battaglia Reale ci sono tante star, tanti streamer, tanti pro player: ma chi è il più forte in assoluto, il migliore di tutti? Una domanda che a quanto pare non angoscia solo i giocatori occasionali, ma anche il settore competitivo vero e proprio. Tanto che in questi giorni si sta tenendo un sondaggio per stabilire il giocatore più forte di sempre.

L'iniziativa è partita da Leven, tramite sondaggio su Twitter. "Ho chiesto a più di 60 giocatori, pro player di Fortnite, chi sia il miglior giocatore di sempre. Ed ecco cosa hanno stabilito: ma voi cosa ne pensate?" Ci si potrebbe aspettare che a vincere sia stato Ninja, oppure Tfue, magari Bugha, il campione del mondo in carica. E invece no.

Anzi, Bugha in realtà non si è piazzato affatto dignitosamente all'interno della classifica: ha ottenuto appena l'1% dei voti complessivi. Ha vinto invece Mitr0, che sarebbe stato accolto così come giocatore più abile di Fortnite Battaglia Reale di tutti i tempi, sin dal lancio del titolo. Al secondo posto Aqua, con il 26% dei voti; poi ancora Zayt (22%), Benjy (8%), MrSavage (6%), Mongraal (3%), infine il già citato Bugha (1%).

Quando però la votazione è stata aperta all'intero pubblico di Twitter, dunque non più soltanto ai pro player, la situazione è cambiata: in testa è passato Benji con il 36% dei voti, subito seguito da Mitr0 (32% nel momento in cui scriviamo) e a seguire Aqua e poi Zayt. Siete d'accordo con queste classifiche, o lasciano un po' il tempo che trovano?

I asked 60+ Top Fortnite Players who they thought is the Best Player of ALL Time. Heres what they said:

Who do you think is the best player of all time? pic.twitter.com/JLH9OWntXQ