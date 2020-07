Brie Larson vorrebbe interpretare Samus Aran in un film di Metroid

Brie Larson vorrebbe interpretare Samus Aran, la protagonista della saga Metroid di Nintendo. L'attrice, diventata famosa per il ruolo di Captain Marvel, ha toccato l'argomento nel talk show Animal Talking di Gary Whitta, che come saprete si svolge completamente all'interno di Animal Crossing.

Nel dettaglio, durante la trasmissione Whitta ha detto alla Larson: "Tutti vogliono che tu faccia Samus, Brie. Tutti vogliono che tu sia in un film di Metroid." La risposta è stata davvero eloquente: "Mi piacerebbe tantissimo. Due anni fa mi sono travestita da Samus per Halloween... era letteralmente un costume da 20 dollari acquistato su Amazon, una cosa da nulla. Eppure ero così contenta di averlo e ho pubblicato una foto su Instagram mentre lo indossavo. La reazione della gente è stata stupefacente.

La scelgo sempre come personaggio in Super Smash Bros. perché la adoro. È così che è iniziata l'intera faccenda a cui non ho messo un freno perché voglio fare quel film. Voglio farlo a tutti i costi. Quindi, Nintendo, lo ribadisco per l'ennesima volta: mi piacerebbe farlo!"

Chissà se Nintendo farà mai un film su Metroid. Se ne parlò anni fa. A dirigerlo doveva essere John Woo, ma non se ne fece nulla. Che sia questa la volta buona?