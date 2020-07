Cyberpunk 2077: delle nuove immagini hanno svelato alcuni dei luoghi visitabili

CD Projekt Red ha pubblicato negli ultimi giorni una serie di immagini di Cyberpunk 2077 che illustrano alcuni dei luoghi visitabili durante l'avventura, che faranno cioè parte della mappa di gioco.

Si comincia dalla Badlands, un'area popolata dai Nomad. Si tratta di un'ampia zona pianeggiante fuori dalla città, dove si estraggono selvaggiamente risorse e l'inquinamento è fortissimo. Al confronto Night City sembra un'oasi. È un'area inospitale, ma che consente di fare degli ottimi affari.

Heywood, invece, è un quartiere pieno di contrasti e dal paesaggio vario. Si va dai grattacieli che si stagliano su degli splendidi parchi a nord, fino ad arrivare agli inospitali bassifondi a sud. Si tratta della zona più popolosa di Night City, dove fanno affari gang come quella di Valentino e dove il pericolo è dietro a ogni angolo.

Santo Domingo, infine, è uno dei quartieri più vecchi di Night City. Le corporazioni lo usano per testare progetti industriali e distruggere vecchie fabbriche per costruirne di nuove. Gli abitanti vivono ammassati in palazzi giganteschi, sperando in tempi migliori.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre 2020 per PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Le versioni PS5 e Xbox Series X arriveranno in un secondo momento. Chi già possiede le versioni della generazione attuale potrà aggiornarle a quelle next-gen gratuitamente, in modalità ancora non comunicate (probabilmente tramite un maxi aggiornamento).