Wonder Boy: Asha in Monster World è ora disponibile anche per PS5 e Xbox Series X|S

Bliss Brain ha infine pubblicato anche delle versioni aggiornate di Wonder Boy: Asha in Monster World per PS5 e Xbox Series X|S, con il gioco che è dunque disponibile sulle console di attuale generazione oltre alle piattaforme precedenti.

Si tratta di un titolo a metà tra un nuovo capitolo e il remake del quarto della storica serie di action adventure con elementi platform, che si collega direttamente a dove questa si era interrotta nel passato, cercando di recuperarne in pieno lo spirito e lo stile, come dimostra la continuità con gli stessi autori.

Sviluppato da Studio Artdink e pubblicato da ININ Games, Wonder Boy: Asha in Monster World coinvolge infatti alcuni degli autori originali della serie, come Ryuichi Nishizawa a dirigere il progetto, insieme anche al compositore originale Shinichi Sakamoto, autore delle colonne sonore dei vecchi capitoli, al character designer Maki Oozora e al creative manager Takanori Kurihara.