Wonder Boy: Asha in Monster World, recensione di un remake con poca magia

Negli ultimi anni abbiamo visto tornare in scena un brand a lungo dimenticato, pur essendosi ritagliato un posticino speciale nel cuore dei nostalgici, e che ha avuto una storia davvero complicata, da noi riassunta in una vecchia monografia , e che ora si fregia del remake di Monster World IV, ribattezzato per l'occasione Wonder Boy: Asha in Monster World . Nel 2017 è stato il turno del remake di Wonder Boy III, Wonder Boy: The Dragon's Trap , firmato DotEmu; poi di un sequel/reboot, Monster Boy and the Cursed Kingdom , sviluppato da The Game Atelier con la collaborazione del creatore della serie, Ryuichi Nishizawa , che aveva fondato la defunta Westone negli anni '80. I due giochi hanno riscosso un ottimo successo di pubblico e di critica, ma come sarà andata questa volta che lo sviluppo è stato affidato ad Artdink?

L'avventura di Asha

Realizzato originariamente per SEGA Mega Drive nel lontano 1994 proprio da Westone, Monster World IV è rimasto confinato in Giappone per molti anni, prima di vedere alcune timide release su compilation, Virtual Console e simili. All'epoca divise i fan della serie: molti lo considerarono un passo indietro rispetto ai precedenti, essendo molto più lineare e incentrato sul platform e sull'azione arcade piuttosto che sulle dinamiche GDR. Nella sua nuova incarnazione per le console attuali, Wonder Boy: Asha in Monster World è rimasto praticamente lo stesso gioco, tanto che alcuni passaggi sono stati ricreati letteralmente in scala 1:1, com'è possibile verificare scaricando l'originale attraverso il codice nella confezione del remake. Se da questo punto di vista, insomma, non si può fare a meno di elogiare la fedeltà con cui Artdink si è ispirata all'originale, d'altro canto bisogna pure domandarsi fino a che punto abbia senso trasporre tanto integralmente un titolo che, a conti fatti, non è certo invecchiato benissimo.

Wonder Boy: Asha in Monster World, la protagonista

Essendo fondamentalmente un action game d'antan, non aspettatevi chissà quale narrativa: la protagonista, Asha, è incaricata di salvare quattro spiriti elementali scomparsi e riportare la pace nel regno. Superato uno stage tutorial piuttosto semplice, che tuttavia ci dà un'infarinatura generale sulle labirintiche caratteristiche del level design, il gioco comincia davvero solo quando Asha arriva nella città di Rapadagna, che diventerà una sorta di hub, una fermata obbligatoria tra uno stage e l'altro. Qui Asha può interagire con gli abitanti, spendere le monete d'oro collezionate in armi e accessori, nonché scoprire vari segreti che comprendono le chiavi necessarie a sbloccare gli stage successivi. Ogni volta che si ritorna a Rapadagna, infatti, qualcosa è cambiato in città, e bisogna esplorarla in lungo e in largo per capire cosa e sbloccare nuovi contenuti che talvolta sono necessari alla progressione.

Wonder Boy: Asha in Monster World, l'armeria nel castello di Rapadagna.

Una volta trovata la chiave per accedere al mondo successivo, si passa dal tempio in cui sono custoditi i portali elementali e si entra nel mondo di turno, solitamente costituito da una breve sequenza introduttiva e poi dallo stage vero e proprio. Ogni mondo rappresenta un diverso elemento, ragion per cui ha senso acquistare gli appositi scudi nel negozio di Rapadagna ed equipaggiarli nel semplicistico menù. Asha, infatti, può proteggersi con lo scudo dai proiettili nemici, ma anche attaccare con una sciabola in tre direzioni diverse: frontalmente quando è a terra, verso l'alto e verso il basso durante un salto. A seconda della spada equipaggiata, serve un numero diverso di attacchi per caricare un indicatore che permette di usare il Colpo Magico, un attacco più potente del normale che si rivela utile contro i nemici più coriacei, tipo i boss di fine stage. Il sistema di combattimento è estremamente semplice, e il più delle volte si sconfiggono i nemici ancor prima che questi riescano a mettere un colpo a segno.

Wonder Boy: Asha in Monster World, lo stage del vulcano.

Negli stage finali bisogna giocare un po' più d'astuzia, per esempio scavalcando i nemici che non è possibile danneggiare frontalmente, ma in generale i combattimenti appaiono subito l'aspetto meno importante del gameplay, tant'è che i nemici neppure ricompaiono dopo essere stati sconfitti e nei momenti di backtracking si finisce col passare spesso per lunghi corridoi completamente vuoti. E di backtracking ce n'è davvero parecchio, più che altro perché difficilmente si azzecca subito il percorso giusto, specie se si vuole cercare i collezionabili in ogni angolo: non solo le gocce di vita che aumentano i cuori di Asha ogni 10 raccolte, ma anche i forzieri che contengono gli Elisir per ripristinare la salute o il denaro necessario a fare acquisti. Quest'ultimo, oltretutto, non basta mai, e i giocatori che vogliono comprare ogni arma, scudo o accessorio dovranno ripetere più volte i vari stage per accumulare il denaro, sebbene non sia affatto necessario: il gioco si completa in pochissime ore anche senza avere il miglior equipaggiamento possibile.