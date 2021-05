Xbox e Bethesda: all'E3 2021 annunciati 5 nuovi giochi tripla A, dice noto insider

Microsoft avrà un posto di rilievo all'interno dell'E3 2021, con una conferenza specifica che, secondo il noto insider Klobrille, conterrà anche gli annunci di 5 nuovi giochi tripla A in sviluppo tra Xbox Game Studios e Bethesda.

Sulle pagine di XboxEra, Klobrille ha riferito questa sua convinzione, che ovviamente non possiamo prendere per assolutamente attendibile ma che è quantomeno verosimile, considerando lo storico del personaggio in questione. Da notare che si tratterebbe di titoli completamente nuovi, almeno stando a quanto riferito dall'insider, dunque nulla di già annunciato o visto.

Tra Xbox e Bethesda, la conferenza E3 2021 dovrebbe essere piuttosto ricca

"L'anno scorso, durante l'Xbox Games Showcase, Xbox ha svelato 4 nuovi progetti tripla A dai propri studios: Forza Motorsport, State of Decay 3, Avowed e Fable", ha scritto Klobrille. "Per quest'anno, tra Xbox Game Studios e Bethesda, credo di conoscere già circa 5 giochi tripla A completamente nuovi che verranno annunciati questa estate, alcuni più prevedibili di altri".

Difficile dire di cosa possa trattarsi ma da come viene posta la questione sembrano essere giochi che non sono stati annunciati in precedenza, cosa che escluderebbe dal conteggio anche Perfect Dark, per esempio. In ogni caso, si tratta solo di una parte di ciò che dovrebbe essere mostrato nel corso della presentazione Microsoft Xbox all'E3 2021, dalla quale si attendono novità anche riguardanti il catalogo Bethesda.

Da tempo si parla della possibilità di vedere Starfield all'E3 2021 con tanto di data di uscita, con voci di corridoio sempre più insistenti in questo senso, ma altre parlano anche di Forza Horizon 5 e altro, oltre all'ovvia presenza di Halo Infinite, dunque questi cinque giochi nuovi si aggiungerebbero ad altri già noti.