Starfield: data d'uscita ufficiale all'E3 2021, secondo Jason Schreier

Secondo Jason Schreier, all'E3 2021 Bethesda e Micrsoft annunceranno la data d'uscita ufficiale di Starfield, non solo la finestra di lancio. Si parla quindi del giorno preciso in cui potremo giocarci.

Il giornalista di Bloomberg, solitamente ben informato, ha chiarito la cosa rispondendo a un tweet di Direct-Feed Games che, rispondendo a sua volta a un suo tweet, parlava invece di un annuncio più generico relativa a un periodo non meglio precisato del 2022.

Secondo Schreier, invece, la data svelata sarà quella esatta: "Non è corretto, per essere chiari. Il piano è quello di annunciare una data specifica all'E3."

Ormai pare quasi sicuro che non giocheremo a Starfield nel 2021. Comunque sia Microsoft e Bethesda vogliono renderlo centrale nella loro comunicazione dei prossimi mesi, svelando informazioni precise e non fraintendibili, al netto di possibili rinvii annunciati a posteriori (che di questi tempi non vanno mai esclusi).

Nonostante non sia stato ancora presentato, l'attesa per Starfield è ormai alle stelle. Le aspettative intorno al gioco sono altissime. Speriamo che non sia un buco nell'acqua ma un capolavoro.