Starfield uscirà molto più in là di quanto la gente pensi, secondo Jason Schreier

Il giornalista di Bloomberg Jason Schreier ha voluto mettere un freno alla ridda di voci riguardanti la data d'uscita di Starfield nel 2021, parlando di un lancio molto più in là nel tempo di quanto la gente non creda. Secondo le sue fonti potrebbe arrivare addirittura nel 2023. Schreier di solito non parla a caso, ossia quando lo fa è perché ritiene di avere informazioni corrette e condivisibili (difficilmente ciò che ha riportato si è rivelato falso).

"Su Starfield continuano a circolare indiscrezioni del genere (Schreier sta commentando uno degli ultimi rumor in merito al gioco ndr), ma la verità è che il gioco non è ancora nemmeno vicino al completamento, stando a diverse fonti confidenziali vicino allo sviluppatore. Sarà all'E3, ma la data di lancio di cui mi hanno parlato è molto più in là di quanto molta gente si aspetti. L'ho voluto dire così che le persone non si facciano aspettative sbagliate."

"Ciò che molti non capiscono è che i Bethesda Game Studios, incluso l'ufficio di MD, hanno tutti lavorato a Fallout 76 fino al lancio. Il team di Starfield è stato molto piccolo fino al 2019. Le voci che volevano il gioco pianificato per il 2020 o nella parte finale della produzione non erano semplicemente vere."

Come vedete, l'intervento di Schreier è arrivato a commento dell'ennesimo rumor che vorrebbe il gioco già pronto da tempo e in uscita nel 2021. Per sapere la verità non ci resta che attendere l'E3 2021, dove è ormai quasi certo che Microsoft e Bethesda presenteranno Starfield.