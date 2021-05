HP OMEN, le novità della primavera 2021: notebook, monitor e brand Victus per i gamer

Per la primavera del 2021 HP ha annunciato diverse novità, completamente dedicate ai giocatori. Il pezzo forte sono i nuovi laptop da gioco HP OMEN, ovviamente equipaggiati con processori Intel 11 gen , e un nuovo monitor ad alto refresh, ma c'è spazio anche per il software Oasis, per un'evoluzione dell' Omen Gaming Hub e per un nuovo brand derivato, chiamato Victus, che punta a garantire tutto il necessario per un videogiocatore, ma a prezzi più accessibili.

Prodotti e suite del brand Victus

Partiamo dalla nuova famiglia di prodotti Victus che nasce da una costola della serie HP OMEN, staccando la parte inferiore del logo a diamante del brand principale per farne la sua V. Ed è questo il simbolo che troveremo su una linea di prodotti pensata per garantire gaming a buon prezzo mantenendo alcuni punti fermi qualitativi caratteristici della serie principale, font e disposizione della tastiera da gioco inclusi. A farci da esempio, come primo prodotto presentato, c'è il portatile Victus by HP Laptop 16 che punta su un taglio da 16 pollici, al pari dell'evoluzione dell'OMEN 15 di cui parleremo in seguito, in risposta alle richieste dei giocatori che hanno affermato di preferire, in genere, portatili da 16 e 17 pollici.

Nel caso dei modelli di fascia bassa si parla di Core i5-11400H, di 8 GB di memoria a 2933 MHz e di una GeForce MX350, ma le opzioni possono arrivare fino a processori Core i7 e fino a GPU come la GeForce RTX 3060 e la Radeon RX 5500M, garantendo buone prestazioni in 1080p. Non sono però escluse risoluzioni più alte, magari non in relazione al gaming ma per un uso multimediale, grazie alla possibilità di montare fino a un pannello 2560 x 1440 a 165Hz con il 100% di copertura dello spazio di colore sRGB e una luminanza di 300 nit.

Gli extra invece sono quelli standard con audio Bang e Olufsen a due altoparlanti, webcam 720p a doppio microfono e connettività Wi-Fi 6 (2x2), limitata al Bluetooth 5.0 anziché al 5.2. Ma da qualche parte è necessario risparmiare. D'altronde si tratta di laptop pensati per sfruttare il successo crescente di notebook entry level da gaming prestanti ma anche economici e che guardano alla domanda sempre più elevata di sistemi in grado di combinare studio, lavoro e videogiochi.

Il tutto senza dimenticare un'evoluzione nella ventilazione e nella rumorosità, ancora più importanti pensando all'utilizzo di un dispositivo di questo tipo in un ufficio o una scuola. Per questo la serie Victus utilizza le stesse soluzioni di ventilazione dei laptop OMEN con un incremento del flusso d'aria, rispetto alla generazione precedente, del 30%. Ed è merito anche del formato da 16 pollici che ha permesso di ampliare notevolmente il volume d'aria in entrata e in uscita.

In caso non dovesse bastare, comunque, la nuova suite software OMEN Gaming Hub, rinnovata in toto e quindi dotata di pieno supporto per tutti i laptop OMEN, include l'undervolting con un click, una funzione pensata per ridurre ulteriormente temperature, e necessità di ventilazione, senza un impatto sensibile sulle prestazioni. L'interfaccia del software, tra l'altro, è stata resa più intuitiva grazie con schermate pulite, grossi tasti e colori che incrementano notevolmente la leggibilità delle pagine che comprendono gestione dei giochi installati, ottimizzazione delle prestazioni, monitor per i parametri di sistema, gestione dell'illuminazione RGB con sincronizzazione tra i vari dispositivi, remote play con strumenti per il coaching e integrazione con il software per videoconferenze Oasis,

Scheda tecnica Victus by HP Laptop 16 - Modello d0013dx