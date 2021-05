Switch e Resident Evil Village in cima alla classifica di metà maggio di Famitsu

Famitsu ha rilasciato i dati di vendita di hardware e software videoludico per il periodo 10 maggio - 16 maggio 2021 in territorio giapponese. Possiamo scoprire che Nintendo Switch batte PlayStation 5 e Xbox Series X|S ancora una volta e che Resident Evil Village continua a vendere bene.

Prima di tutto vediamo la classifica software dei dati di vendita indicati da Famitsu:



[PS4] Resident Evil Village (Capcom, 05/08/21) - 35,045 (146,216) [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) - 34,178 (2,175,616) [NSW] New Pokemon Snap (The Pokemon Company, 04/30/21) - 17,593 (211,978) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 13,970 (2,568,154) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 12,918 (2,180,327) [NSW] Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind + The Missing Heir (Nintendo, 05/14/21) - 12,269 (New) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo, 02/12/21) - 11,133 (739,142) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 9,914 (3,834,911) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 9,753 (1,949,883) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 6,997 (4,278,593)

Oltre a Resident Evil Village in versione PS4, la classifica è composta solo da giochi Nintendo Switch, con il solito Monster Hunter Rise a guidare il successo della console ibrida.

Resident Evil Village continua a convincere anche in Giappone

Vediamo invece ora la classifica di vendita hardware per il territorio nipponico:



Switch - 72,121 (16,053,441) Switch Lite - 23,290 (3,794,571) PlayStation 5 - 10,896 (606,767) PlayStation 5 Digital Edition - 3,148 (119,695) PlayStation 4 - 1,226 (7,784,365) Xbox Series X - 667 (32,727) Xbox Series S - 516 (11,053) New 2DS LL (incluso 2DS) - 495 (1,164,082)

Come (quasi) sempre, troviamo in cima Nintendo Switch. La console della casa di Kyoto continua a vendere molto bene sia in formato ibrido che in formato portatile. PS5 vende in modo discreto, molto probabilmente anche in base al numero di unità effettivamente distribuite. Xbox Series X|S, invece, continua a non guadagnare terreno: è possibile che, anche in questo caso, oltre allo storico scarso interesse verso la piattaforma vi sia anche il problema delle scorte.

Secondo i dati di Ampere Analysis, PS5 avrebbe venduto più di Xbox Series X/S nel Q1 2021, ma Nintendo Switch domina.