Intel 11th Gen Core H-series: i nuovi laptop con processori di undicesima generazione

Intel ha presentato gli Intel 11th Gen Core H-series, processori mobile di undicesima generazione , assieme ai modelli Pro e ai nuovi Xeon. Quelli che più interessano a noi sono ovviamente i primi che sono destinati a finire, già dalle prossime settimane, in 80 nuovi modelli di laptop, molti dei quali pensati per giocatori e creator. Analizziamo nel dettaglio tutte le novità della piattaforma e cosa aspettarci dai modelli principali.

Novità

Le novità dell'architettura e un accenno ai monitor a 1080p a 360 Hz e 4K a 120 Hz

I processori Intel Core H di undicesima generazione, prima conosciuti come Tiger Lake H, si basano su core Willow Cove, simili ai core Sunny Cove di Ice Lake e uguali a quelli usati per processori desktop di undicesima generazione. A differenza di questi ultimi, però, sono effettivamente costruiti a 10 nanometri, in funzione di una maggiore efficienza, fondamentale per migliorare temperature ed efficienza all'interno dello spazio ristretto di un laptop.

Per il resto la dotazione è la stessa delle controparti desktop con 20 linee PCIe 4.0 gestite dal processore e fino a 24 linee PCIe 3.0 gestite dalle schede madri delle soluzioni di punta. I modelli in arrivo sono 5, supportano tutti in modo nativo memoria a 3200MHz e li trovate nella tabella sottostante. Il Core i9-11900HK è totalmente sbloccato ed è pensato per laptop spinti al massimo, sfruttando la tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 per garantire frequenze elevate e risultando completamente overclockabile, anche in tempo reale da Windows con l'evoluzione del software Intel Extreme Tuning Utility.

Cinque modelli capitanati da uno specialista in velocità che si preoccupa meno dei consumi

Gli altri modelli sono invece solo parzialmente sbloccati e solo il Core i9-11900H sfrutta il Turbo Boost Max 3.0. Ma grazie alle novità dell'ultima architettura Intel godono dell'overclock della memoria la cui velocità, nella nuova architettura Intel, si è fatta più rilevante per le prestazioni. Inoltre il software Intel ha comunque una sua utilità anche con i processori bloccati, visto che può essere sfruttato per garantire che questo mantenga sempre le frequenze più alte possibili. E tutto questo va ovviamente a vantaggio anche dei processori Intel vPRO, in arrivo in estate con la dotazione aggiuntiva di protezione, Error Correcting Code Memory, Memory Encription completa, Hardware Shield e tutto il supporto necessario per le aziende.

Tra le novità dell'ultima generazione di processori Intel ci sono infine Grafica Intel Xe, Thunderbolt 4, supporto integrato per Wi-Fi 6E, accelerazione basata sull'IA per video editing e per altre applicazioni, con miglioramenti alla produttività da office al photo editing che, almeno in alcuni ambiti, sembrano dare ai alle nuove CPU un vantaggio sensibile rispetto ai Ryzen mobile. Lo stesso che si legge nei benchmark in gaming laddove però la scelta dei titoli fa una gran differenza.