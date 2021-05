Pokémon: PokéToon torna con un nuovo cartone animato dedicato a Pancham

The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo episodio di PokéToon. Si tratta di una serie di cartoni animati slegati alla serie principale e che potremmo definire vecchia scuola, visto che la fonte di espirazione sembrano essere i classici Looney Toones. In questo nuovo episodio il protagonista è Pancham, che ha preso il posto di Scraggy e Mimikyu, i due "attori principali" del primo corto.

Questo episodio non solo ha un nuovo protagonista, ma anche un nuovo stile grafico e una struttura decisamente più complessa del primo, riuscitissimo esperimento del giugno 2020. In questo episodio Pancham cercherà si superare gli ostacoli che si troverà sulla strada prima di diventare un vero e proprio eroe.

Questo episodio è stato pubblicato sul canale giapponese di Pokémon Kids TV. Quindi per il momento non c'è l'italiano, ma nemmeno l'inglese. Grazie alla traduzione automatica di Google e al target fanciullesco del video, però, non dovreste avere grossi problemi a capire di cosa si tratta.

Arriverà mai da queste parti? Cosa ve ne pare?