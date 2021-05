Twitch: streamer si veste da Magikarp per fare concorrenza alle streamer da jacuzzi

Shaperka, una streamer Twitch dalla buona popolarità, ha deciso di fare concorrenza alla cosiddette streamer da jacuzzi, o da hot tub per dirla all'americana, vestendosi da Magikarp. Naturalmente anche lei si è gettata in piscina, ma in una di quelle per bambini e con una ciambella gigante indosso. In questo modo si è assicurata che di de-erotizzare completamente lo stream, lanciando il messaggio ricercato nella forma più pura possibile.

Shaperka ha anche fatto un po' di ironia sul suo spettacolo, raccontando di essere stata guardata da alcuni vicini, che devono essersi fatte davvero tante risate vedendola vestita da Magikarp.

Il suo è naturalmente un gesto polemico contro il montante trend delle ragazze seminude nelle vasche idromassaggio, che stanno diventando preponderanti nella categoria Quattro Chiacchiere. Sono molti i e le top streamer che si sono espressi sull'argomento, come Felix 'xQc' Lengyel, Imane 'Pokimane' Anys e Rachel 'Valkyrae' Hofstetter, ma per adesso Twitch non ha preso provvedimenti pratici per arginare il diffondersi del fenomeno, limitandosi a dire che lo sta monitorando.