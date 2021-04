Twitch ha avvisato che sta monitorando attentamente il discusso meta "Hot Tub"

Twitch ha annunciato che sta monitorando attentamente il meta "Hot Tub", che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane, creando un dibattito cui hanno partecipato moltissimi top streamer. Ad annunciarlo è stato l'Head of Creator Development Marcus 'djWHEAT' Graham, probabilmente nella speranza di placare le proteste verso le modalità di gestione della situazione della piattaforma, tra ban arbitrari per alcuni ed eccessiva tolleranza per altri.

Ma di cosa stiamo parlando? Da qualche settimana a questa parte, Twitch si è riempito di streamer, soprattutto donne, che fanno le loro dirette da delle vasche idromassaggio, naturalmente con indosso pochissimi vestiti. Detto senza ipocrisie, è un modo nemmeno troppo originale per ottenere più donazioni da spettatori e seguaci, ma il successo della pratica è stato tale che le hot tub girl si sono moltiplicate a dismisura e la situazione sembra essere sfuggita di mano. Attualmente la sezione Just Chatting di Twitch è piena di ragazze in abiti immaginari che sguazzano davanti alle loro webcam.

Alcuni streamer, come Felix 'xQc' Lengyel, si sono scagliati contro il nuovo meta, difeso però da streamer come Rachel 'Valkyrae' Hofstetter. Il dibattito è cresciuto al punto che Twitch non poteva intervenire. Così Marcus 'djWHEAT' Graham ha dichiarato che Twitch sta verificando che le linee guida della piattaforma non siano violate. Tra queste c'è la possibilità di indossare dei costumi da bagno in situazioni appropriate, come il mare o... una vasca idromassaggio. Comunque sia, i contenuti sessualmente suggestivi e quelli espliciti rimangono non permessi in qualsiasi situazione.

Certo, finché non cambieranno le linee guida, difficilmente il meta hot tub abbandonerà Twitch.