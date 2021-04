Epic Games Store, Pine è il gioco PC gratis della prossima settimana

Epic Games Store ha annunciato il gioco per PC disponibile gratis la prossima settimana, scaricabile dal 6 al 13 maggio: si tratta di Pine, un action game a base open world sviluppato da Twirlbound.

Vi ricordiamo naturalmente che da oggi è possibile scaricare gratuitamente i DLC di Idle Champions, e il download dei pacchetti rimarrà accessibile appunto per sette giorni.

Pine è un gioco di simulazione di azione e avventura open world. Muovendoti nel meraviglioso mondo di Albamare, vesti i panni di Hue, un giovane intelligente che dovrà esplorare, commerciare e farsi strada in un mondo palpitante ricco di creature molto più intelligenti degli umani.

Mentre cerchi una nuova area in cui la tua tribù possa insediarsi, dovrai far fronte alla grande diversità naturale di Albamare. Preparati a esplorare, barattare, parlare, fabbricare e combattere in sei biomi diversi, con e contro un variegato stuolo di creature che non sempre ti aiuteranno.

Nell'open world di Pine gli eventi si susseguono anche senza il tuo intervento. Tutti gli organismi sono vivi e faranno il possibile per sopravvivere. Puoi decidere di allearti con una specie, lottare al suo fianco, oppure attaccarla, rubarle il cibo o spingerla ad abbandonare il suo habitat attuale. Tutto questo indurrà le specie a spostarsi nello spettro ecologico.