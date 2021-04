Epic Games Store, contenuti gratis PC del 29 aprile 2021 disponibili: link al download

Sono disponibili su Epic Games Store i contenuti gratis per PC di oggi, 29 aprile 2021. Si tratta in questo caso di un elenco di DLC per il free-to-play Idle Champions of the Forgotten Realms.

Dopo Aliens: Isolation e Hand of Fate 2, la settimana scorsa, i nuovi regali non sembrano ugualmente entusiasmanti, ma c'è sicuramente chi li apprezzerà nonostante tutto.

Potete effettuare il download dei contenuti visitando questa pagina. I pacchetti in questione potranno essere scaricati gratuitamente fino alle 17.00 del 6 maggio, e una volta riscattati rimarranno per sempre nella vostra libreria.

Idle Champions, un artwork ufficiale del gioco.

Inizi con gli iconici personaggi di Dungeons & Dragons del calibro di Bruenor Battlehammer da Forgotten Realms di R.A. Salvatore o Jaheira da Baldur's Gate, per poi sbloccare ulteriori Campioni come Drizzt Do'urden, Farideh e Jim Darkmagic attraverso avventure ed eventi.

Il gioco assumerà una dimensione più profonda con ogni Campione che sbloccherai. Padroneggia la strategia delle formazioni per completare centinaia di avventure in un mondo fantasy basato sui libri ufficiali di D&D di Wizards of the Coast come Waterdeep: Il Furto dei Dragoni, Tomb of Annihilation e Curse of Strahd.