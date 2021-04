Senza Rimorso: Amazon Prime Video sfida gli influencer a Call of Duty: Warzone

In occasione dell'uscita di Senza Rimorso su Amazon Prime Video, il servizio di streaming ha organizzato una speciale iniziativa intitolata "Torneo senza rimorso". Sabato primo maggio a partire dalle 21 alcuni dei principali influencer gaming si sfideranno a Call of Duty: Warzone.

Ecco il trailer dell'iniziativa:

In Senza rimorso John Clark (Michael B. Jordan), un ex membro dei Navy SEAL divenuto agente della CIA, va in cerca di vendetta dopo che la sua fidanzata è stata assassinata da un signore della droga di Baltimora. Nel corso della sua missione, John si renderà conto di trovarsi al centro di una cospirazione molto più grande di lui, che minaccia di travolgere gli Stati Uniti e il mondo intero.

Il torneo metterà di fronte alcuni dei principali volti di Twitch che dovranno sfidarsi "Senza rimorso" a CoD: Warzone. Lo scopo non sarà solo quello di scoprire il più forte al battle royale di Activision, ma anche quello di scoprire il più spietato (proprio come John Clark), ovvero colui o colei che sarà in grado di eliminare le altre squadre e gli altri giocatori senza rimorso.

Noi seguiremo il torneo a partire dalle 21 del primo maggio, in modo da goderci pienamente la grande finale, ma la battaglia comincerà alle 16. Il Torneo Senza Rimorso Invitational è il culmine della competizione tra gli streamer che hanno partecipato alla Senza Rimorso challenge nel mese di aprile, con alcune aggiunte al roster.

Si svolgerà in 3 fasi:

La fase pomeridiana di Qualificazione che vedrà ogni partecipante competere contro se stesso per portare il risultato migliore possibile. Ogni partecipante avrà 3 ore di tempo per fare le 2 migliori partite possibili in modalità Coppie Senza Rimorso, ovverosia in 1v2. Ogni kill darà un punto e il posizionamento finale darà un punteggio bonus.

La fase di qualificazione avrà luogo dalle 16.00 alle 19.00 e potrà essere seguita sui canali degli streamer partecipanti e sul canale di King eSport che streammerà, controllerà e valuterà la legittimità di ogni punteggio e partita per dare poi la classifica ufficiale per l'accesso alle semifinali, che si svolgerà in modalità Killrace 1v2.

Nella Semifinale, che si terrà dalle 19.00 alle 21.00, si sfideranno il 1° qualificato delle Qualificazioni contro il 4°, e il 2° contro il 3°. Verranno presi in considerazione i 2 game con il miglior punteggio di ogni partecipante e i 4 migliori accederanno alla fase finale delle ore 21. I semifinalisti si lanceranno nella stessa lobby combattendo all'ultimo sangue contro il resto della lobby in team da 2, il giocatore che porterà a termine più kill nella partita guadagnerà un punto, il primo a raggiungere 2 punti accederà alla fase finale.

La Finale, in diretta dalle 21.00, sarà lo scontro Senza Rimorso, e avrà le stesse regole della Semifinale, una sfida all'ultima Kill nella stessa lobby in 1v1 Wagers.

Una giornata di competitività ed intrattenimento marchiata Prime Video, con il supporto e la partecipazione dei migliori streamer e competitive player di Warzone in Italia.

Un appuntamento che, dicevamo, potrete seguire direttamente grazie al lettore video all'interno di questa notizia.