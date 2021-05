Ratchet & Clank: Rift Apart: un video ci parla dei pianeti e dell'esplorazione

Sony e Insomniac hanno pubblicato un nuovo trailer dell'attesissimo Ratchet & Clank: Rift Apart per mostrare i pianeti e il funzionamento dell'esplorazione. Gli eroi del gioco viaggeranno attraverso diversi pianeti, alcuni conosciuti, altri completamente nuovi. Grazie all'SSD di PS5 le transizioni tra i pianeti saranno praticamente immediate, come già visto in numerosi filmati.

Preparatevi a partire per un tour di alcuni dei pianeti più incantevoli, affascinanti e per niente letali che esplorerete nel vostro viaggio. Immergetevi nell'elettrizzante e singolare vita notturna di Nefarious City o fatevi condurre dallo sparafaggio in un viaggio emozionante attraverso le esotiche paludi corrosive dell'Avamposto L51, su Sargasso. O magari forse preferite le emozioni forti della gola di Molonoth? Qualunque sia la vostra inclinazione, il party di quasi lancio di Zurkon Jr. di oggi saprà appagarvi!

Il video è anche un ottimo modo per vedere dell'altro gameplay di Ratchet & Clank: Rift Apart, che non fa mai male visto che è probabilmente il gioco più atteso dei prossimi mesi, uno dei pochi in grado di mostrare le vere potenzialità di PS5.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Ratchet & Clank: Rift Apart è un'esclusiva PS5 in uscita l'11 giugno 2021.