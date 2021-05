Berserk, il cosplay di Gatsu di giupan_cosplay esprime tristezza per la morte di Miura

Il cosplay di Gatsu, il protagonista della serie Berserk, realizzato da giupan_cosplay, esprime tutta la tristezza per la prematura morte del maestro Kentaro Miura, avvenuta a soli 54 anni.

Oggi è una giornata infelice per il mondo degli appassionati di manga e anime e giupan_cosplay ha voluto rappresentare lo stato emotivo di molti pubblicando una foto in cui interpreta un Gatsu malinconico e distante, che sorregge la sua enorme spada con la mano ferita.

Il costume in sé è davvero riuscito, esaltato anche dall'ottima composizione fotografica e dall'azzeccata illuminazione, che drammatizza l'intera scena. Vediamolo:

Berserk è l'opera più famosa del maestro Kentaro Miura, la cui pubblicazione in forma di manga è iniziata nell'ormai lontano 1989. Da noi in Italia è arrivato nel 1996, l'anno prima del lancio della serie anime. Di Berserk esiste anche un videogioco, BERSERK and the Band of the Hawk, uscito nel 2016 / 2017 per PS3, PS4, PS Vita e PC.