No Man's Sky x Mass Effect, la nave Normandy disponibile nel gioco Hello Games

No Man's Sky ha deciso di omaggiare Mass Effect in maniera molto particolare, in occasione del lancio di Mass Effect: Legendary Edition, con l'introduzione della Normandy tra le navi utilizzabili all'interno della simulazione spaziale di Hello games.

La nave può essere sbloccata completando la missione "spedizione misteriosa", recentemente comparsa in No Man's Sky in seguito anche alla patch 3.40 per il gioco. C'è un limite di tempo: è possibile prendere parte alla missione solo fino al 31 maggio, all'interno delle Spedizioni a tempo limitato proposte come novità per il titolo in questione.

No Man's Sky accoglie l'iconica Normandy di Mass Effect

In ogni caso, se si completa la missione entro il 31 maggio la Normandy resterà sempre a nostra disposizione all'interno di No Man's Sky, dunque conviene approfittare dell'evento. La missione che connette la simulazione spaziale di Hello Games con Mass Effect ha a che fare con un oggetto chiamato "Historiographical Dosimeter", comparso di recente nel gioco.

Risolvendo il mistero, si sblocca questo simpatico easter egg, che è solo una delle sorprese di questo tipo previste in No Man's Sky anche per il prossimo futuro: "Siamo emozionati e onorati del fatto che BioWare e EA ci abbiano consentito di omaggiare il gioco in questo modo", ha scritto Hello Games sul suo sito ufficiale, "Essendo grandi fan della serie, si tratta di un momento piacevole per i fan della fantascienza".

La questione arriva ovviamente a tempo con il rilascio di Mass Effect: Legendary Edition, come riferito dallo stesso Sean Murray: "Come chiunque altro sto riscoprendo l'universo incredibile di Mass Effect attraverso la Legendary Edition, ho ancora i brividi a vedere arrivare questa nave incredibilmente iconica e sono felice di vedere la stessa reazione in molte altre persone".