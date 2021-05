No Man's Sky: patch 3.40 disponibile, ecco le novità e i cambiamenti

Hello Games ha rilasciato un nuovo aggiornamento per No Man's Sky: parliamo della patch 3.40 che introduce alcune novità e vari cambiamenti e correzioni. Vediamo tutti i dettagli sull'update, disponibile in tutte le versioni del gioco.

Prima di tutto, la patch 3.40 di No Man's Sky introduce una nuova Spedizione, Beachhead, un "viaggio con un ritmo e una struttura molto diversi dal solito". I giocatori partiranno da un nuovo salvataggio, tutti sullo stesso pianeta.

No Man's Sky

Non mancano poi tutta una serie di correzioni, ecco l'elenco della patch 3.40 di No Man's Sky:



Aggiunta una nuova classe di modulo di aggiornamento procedurale per i propulsori di lancio dell'astronave

Risolto un problema che causava la comparsa di testo errato sulle stazioni di comunicazione

Risolto un problema che impediva la corretta riproduzione della sequenza di avvio Exosuit in modalità Spedizioni

Risolto un problema che poteva causare l'intersezione degli asteroidi con le flotte dei giocatori

Risolto un problema che consentiva di evocare navi secondarie quando erano senza carburante

Risolto un problema che causava il posizionamento errato di alcune schermate dell'interfaccia utente quando si utilizzava un monitor ultrawide

Risolto un problema che causava il posizionamento errato della telecamera durante l'interazione con alcuni oggetti

Risolto un problema che impediva lo sblocco di numerosi titoli Quicksilver in modalità creativa

Risolto un exploit che poteva consentire ai giocatori di aggirare le protezioni contro la costruzione nelle basi di altri giocatori

Risolto un crash relativo alla tassellazione del terreno

Risolto un crash relativo al salvataggio

Risolto un crash specifico per Xbox relativo alla gestione della memoria

Se volete tutti i dettagli su No Man's Sky: Expeditions, potete trovarli nella nostra notizia dedicata.