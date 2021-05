Days Gone PC, Operation: Tango e Destiny 2 Stagione 14 giocati live su Twitch

Days Gone per PC, Operation: Tango e la Stagione 14 di Destiny 2 saranno i protagonisti delle live di oggi sul canale Twitch di Multiplayer.it!

La giornata è cominciata alle 10.00 con la tradizionale Pausa Caffè, in cui Alessandra e Aligi hanno dicusso le ultime notizie, e proseguirà nel pomeriggio con le live dedicate rispettivamente alla versione PC di Days Gone (a partire dalle 14.00, con Pierpaolo Greco), a Operation: Tango (dalle 15.00 con Pierpaolo Greco e Francesco Serino) e ad Aerial_Knight's Never Yeld (dalle 18.00 con Vincenzo Lettera).

Gli appuntamenti serali di chiusura sono invece rappresentati dall'Amichevole FIFA Italia vs Inghilterra, in diretta dalle 19.00, e infine dalla Stagione 14 di Destiny 2, giocata dal vivo in compagnia di Luca Porro a partire dalle 21.00.