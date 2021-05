Days Gone per PC, voti positivi dalla stampa internazionale con poche eccezioni

Days Gone per PC è stato accolto con ottimi voti da parte della stampa internazionale, a parte poche eccezioni che si sono invece dimostrate meno entusiaste del gioco in sé, più che del lavoro di conversione effettuato.

Come avrete infatti letto nella nostra recensione di Days Gone per PC, il titolo di Bend Studio è stato adattato molto bene alla nuova piattaforma, con tanto di risoluzione a 4K reali e frame rate sbloccato, nonché un'effettistica molto più sofisticata rispetto all'originale per PS4.

Qualità che hanno probabilmente determinato la maggioranza di valutazioni "verdi" su Metacritic, con un paio di 9 e tantissimi 8 che confermano anche la solidità dell'open world post-apocalittico in cui si muove Deacon St. John, al netto di alcuni limiti strutturali.

Days Gone per PC, i voti della stampa internazionale