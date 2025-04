Broken Road e le novità in arrivo per la versione PC di Days Gone

Come già annunciato tempo fa, la versione PC di Days Gone vedrà l'arrivo del DLC Broken Road e di diverse altre novità in concomitanza con il lancio di Days Gone Remastered su PS5, fissato al prossimo 25 aprile.

I possessori del gioco potranno godere di una serie di aggiornamenti gratuiti legati ai feedback raccolti negli ultimi mesi; a cominciare dal supporto per il feedback aptico del controller DualSense, che sarà tuttavia disponibile soltanto tenendo il dispositivo collegato via USB e non in modalità wireless.

Dal punto di vista tecnico, inoltre, il gioco vedrà l'introduzione di nuove simulazioni atmosferiche e luminose che impiegano le più recenti tecnologie al fine di portare sullo schermo cieli più realistici e tramonti suggestivi, ma anche notti più scure e nuove opzioni per l'accessibilità.

Infine, il Photo Mode verrà migliorato e consentirà di catturare i momenti più intensi della campagna con protagonista Deacon St. John, sullo sfondo di un mondo post-apocalittico devastato dall'invasione di feroci mutanti.