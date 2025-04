Il video dietro le quinte di Thunderbolts* mostra stunt notevoli

Marvel ha pubblicato un video dietro le quinte di Thunderbolts* che mostra stunt notevoli effettuati dagli attori del film, che a quanto pare si sono prestati in prima persona a realizzare sequenze che solitamente vengono affidate a controfigure o alla CGI.

Ad esempio Florence Pugh ha saltato dal secondo edificio più alto del mondo, il Merdeka 118 di Kuala Lumpur, per le riprese di una sequenza in cui il personaggio che interpreta nella pellicola, Yelena Belova, si lancia con il paracadute da quella cima per poi atterrare più avanti.

Naturalmente nel film non mancheranno altre sequenze altamente spettacolari, anzi probabilmente la maggior parte delle scene vanteranno un grande impatto visivo, com'è lecito attendersi da un progetto di questo tipo.

Diretto da Jake Schreier, Thunderbolts* vedrà una squadra di antieroi alle dipendenze del governo cimentarsi con missione, uh, suicida quando il potentissimo Sentry sfugge al controllo dell'unità che lo aveva schierato.