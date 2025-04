Il trailer finale italiano di Thunderbolts* mostra Sentry per la prima volta

Marvel ha pubblicato il trailer finale italiano di Thunderbolts*, in cui viene mostrato il personaggio di Sentry per la prima volta: è lui la minaccia globale che lo sgangherato team di antieroi e criminali viene chiamato ad affrontare.

Ovviamente non si tratta di un avversario facile, tutt'altro: stiamo parlando di un essere dotato di una potenza straordinaria, per molti versi l'equivalente di Superman per la DC ma dotato in questo caso di qualche problema di personalità che lo rende davvero, davvero pericoloso.

Basti pensare che nei fumetti Sentry strappa letteralmente in due un dio greco: una dimostrazione di forza che si spinge ben al di là dei livelli a cui il Marvel Cinematic Universe ci ha abituato, e che siamo curiosi di capire come verrà rappresentata sullo schermo.



L'attesa non sarà lunga, ad ogni modo: come già noto, Thunderbolts* farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 30 aprile.