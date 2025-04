L'app di Instagram potrebbe sbarcare anche su iPad, secondo un rumor

Tra tutte le piattaforme di social network, Instagram è senz'ombra di dubbio una delle più significative, soprattutto all'interno del panorama attuale, con continui aggiornamenti e l'introduzione di nuove funzionalità che ne migliorano quotidianamente l'esperienza d'uso in generale. L'app di Instagram è da sempre disponibile sui principali sistemi operativi mobile, andando a comprendere in questo caso iOS per iPhone e Android , con decine di milioni di utenti all'attivo. In particolare, secondo un rumor delle ultime ore, l'app di Instagram potrebbe finalmente debuttare in maniera nativa anche su iPad, il tablet di Apple: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Instagram arriva anche su iPad?

Secondo quanto riportato nel corso delle ultime ore dal portale The Information, la compagnia Meta sarebbe attualmente al lavoro per la realizzazione dell'app nativa di Instagram per iPad, forse per guadagnare ancor più terreno rispetto a TikTok, ancora a rischio di ban negli Stati Uniti. Si tratterebbe di un passo decisamente sorprendente, soprattutto considerando il mancato supporto da parte della compagnia per più di un decennio. I primi rumor riguardanti la realizzazione di una versione nativa per l'app di Instagram risalgono a febbraio 2022, quando il capo di Instagram, Adam Mosseri, rispose al celebre youtuber Marques Brownlee in merito all'app per iPad, spiegando le motivazioni dietro la sua assenza e non ritenendola a quel tempo una priorità.

Instagram su iPad

Ricordiamo infatti che, al momento, per consultare Instagram su iPad, si fa uso di una versione "ingrandita" derivata dalla controparte esistente su iPhone. Nel corso degli anni la versione per browser ha sicuramente fatto diversi passi in avanti, ma l'arrivo di un'app nativa migliorerebbe senz'ombra di dubbio l'esperienza d'uso generale, grazie soprattutto alle ampie dimensioni del display di iPad.