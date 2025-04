PlayStation Plus aumenta di prezzo in quindici paesi dal 16 aprile

I rincari sono nell'ordine di 10 dollari per l'abbonamento annuale a PlayStation Plus Essential , 14 dollari per l'annuale a PlayStation Plus Extra e 18 dollari per l'annuale a PlayStation Plus Deluxe, quest'ultimo un piano disponibile in America Latina che differisce dal Premium per via della mancanza dei giochi in streaming.

"Come molte aziende in tutto il mondo, anche noi continuiamo a risentire delle condizioni del mercato globale e per questo motivo modificheremo i prezzi di PlayStation Plus a livello locale", si legge sul PlayStation Blog latinoamericano.

A partire dal 16 aprile PlayStation Plus aumenterà di prezzo in quindici paesi dell'America Latina, nella fattispecie Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù e Uruguay.

I nuovi prezzi degli abbonamenti a PlayStation Plus

Come ricorderete, l'ultimo aumento di prezzo di PlayStation Plus in Italia è avvenuto nel 2023 e non sappiamo se il rincaro appena annunciato per l'America Latina si estenderà anche ai territori nostrani. Per i quindici paesi dell'elenco i costi della sottoscrizione diventeranno questi:

PS Plus Essential PS Plus Extra PS Plus Deluxe 1 mese $7,99 $11,99 $13,99 3 mesi $20,99 $33,99 $39,99 12 mesi $13,99 $39,99 $124,99

Come da tradizione, gli utenti con un abbonamento in corso non si vedranno applicare l'aumento, che scatterà solo al primo rinnovo successivo al 24 giugno a meno che non si vada a effettuare una qualsiasi modifica alla sottoscrizione dopo il 16 aprile.