Days Gone Remastered mostra la nuova modalità Assalto Orda in un nuovo trailer

Days Gone Remastered è in arrivo, con il lancio fissato per il 25 aprile, e questa nuova versione del gioco Bend Studio si svela in un nuovo trailer incentrato in particolare su una delle novità introdotte in questa edizione, ovvero la modalità Assalto Orda.

Si tratta di una modalità sopravvivenza incentrata su una delle caratteristiche più impressionanti anche dell'originale, ovvero le immense orde di infetti che possono assaltare all'improvviso il protagonista in alcune situazioni, e diventano in questo caso un elemento centrale della meccanica di gioco.

In questa modalità ci troviamo a dover sopravvivere il più a lungo possibile, progredendo tra ondate sempre più imponenti e impegnative e cercando di arrivare sempre più in là, come in una classica modalità orda ma applicata al particolare mondo di Days Gone.