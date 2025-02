Days Gone Remastered costa 10€ se avete già il gioco base, ma non tutti possono comprare l'upgrade

Durante lo State of Play di febbraio Sony ha svelato un gioco da tempo chiacchierato: Days Gone Remastered, la versione potenziata dello sfortunato gioco a mappa aperta a base di simil-zombie di Bend Studio. In versione PlayStation 4 il gioco non ha convinto appieno e non ha potuto ricevere un seguito, ma questo non vuol dire che Sony non lo rimetta in vista con una versione remastered.

Ovviamente, se già possedete il gioco potete pagare 10€ per ottenere le novità incluse nella remastered. Lo stesso è stato possibile in precedenza con altri giochi, come The Last of Us Parte 2 Remastered. Come in passato, però, c'è una precisazione da fare.