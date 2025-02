La serie TV di The Last of Us quante stagioni avrà? HBO sembra aver già deciso il numero esatto

The Last of Us Stagione 2 è in arrivo e ora come ora possiamo dare per scontato che vi sarà una Stagione 3 che proseguirà la lunga storia del secondo videogioco di Naughty Dog. Quante altre stagioni possiamo aspettarci, dopo?

Le parole della EVP di HBO

"Non abbiamo un piano completo o definitivo, ma credo che si tratti di quattro stagioni. Non vorrei confermarlo, ma sembra che si tratti di questa stagione e poi altre due stagioni dopo questa e abbiamo finito".

Sappiamo che un terzo capitolo videoludico di The Last of Us è in qualche forma in sviluppo, a livello concettuale, sebbene come sempre nulla sia certo. Il "problema" è che attualmente Naughty Dog sta lavorando a Intergalactic e - visti i tempi di sviluppo dei videogiochi moderni - difficilmente un "The Last of Us 3" sarà pronto in tempi rapidi e di conseguenza è possibile che non sia pronto in tempo per supportare nuove stagioni della serie TV.

Lo showrunner Craig Mazin ha sottolineato che non vogliono creare stagioni che vadano oltre il punto raggiunto dai giochi, quindi è difficile immaginare che cerchino di inventarsi nuove trame e un nuovo finale. Sony stessa potrebbe non volere che la serie TV vada oltre i videogiochi, per non rischiare che il pubblico poi non compri un nuovo capitolo in caso questo abbia una storia simile.