The Last of Us Parte 3 probabilmente si farà, dice Neil Druckmann

The Last of Us Parte 3 probabilmente si farà: lo ha detto Neil Druckmann nei minuti conclusivi dell'interessante documentario Grounded 2: The Making of The Last of Us Part 2, parlando di come al momento esista un concept per il gioco.

"Il primo capitolo trasmetteva una chiara idea dell'amore incondizionato che un padre nutre per i propri figli", ha spiegato Druckmann nel documentario dedicato a The Last of Us Parte 2. "Il secondo raccontava questo concetto di ottenere giustizia a qualsiasi costo, giustizia per le persone che ami."

"Abbiamo pensato che ci fosse un collegamento con il tema dell'amore dell'originale The Last of Us. Se non dovessimo mai realizzare altri episodi della serie, il finale di The Last of Us Parte 2 sarebbe un ottimo punto di chiusura. La storia è completa."

"E la cosa bella di lavorare in Naughty Dog è che non siamo costretti a farlo: da un certo punto di vista ci piacerebbe molto sviluppare un nuovo The Last of Us, ma se i fan dovessero appassionarsi a qualcos'altro, li supporteremmo."

"Si tratta di una posizione davvero privilegiata per noi, ed è una cosa che non do mai per scontata. Mi sono chiesto se ci fosse un'idea per una Parte 3, e per anni questa idea non sono riuscito a trovarla. Di recente, tuttavia, le cose sono cambiate."

"Non ho ancora una storia, ma ho questo concept. Un'idea che per me è entusiasmante quanto quelle che stavano alla base di Parte 1 e Parte 2. Qualcosa di diverso, ma che anche stavolta traccia una linea fra tutti e tre i giochi."

"Dunque, a quanto pare, probabilmente questa storia ha ancora un capitolo da raccontare."