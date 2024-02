New Super Mario Bros. U Deluxe per Nintendo Switch al prezzo più basso su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una copia Nintendo Switch di New Super Mario Bros. U Deluxe . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo mediano è dell'11%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 46€. Lo sconto attuale non è il migliore di sempre: il prezzo minimo storico è di circa 2€ inferiore, ma risale a più di un anno fa. Il prezzo attuale è il migliore degli 12 mesi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

New Super Mario Bros. U Deluxe per Nintendo Switch

New Super Mario Bros. U Deluxe per Nintendo Switch è la versione HD del gioco originariamente pubblicato per Wii U. Si tratta di un platform, come da tradizione per la serie di Nintendo dedicata all'idraulico italiano.

New Super Mario Bros. U Deluxe supporta inoltre il multigiocatore a quattro giocatori, per divertirsi con gli amici all'interno di tanti livelli colorati scegliendo i propri personaggi preferiti.