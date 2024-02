Apple Vision Pro, il regista Duncan Jones molto critico sul visore

Duncan Jones, regista di film come Moon, Source Code e Warcraft: L'Inizio, si è detto molto critico nei confronti del visore Apple Vision Pro, disponibile nei negozi americani a partire da oggi.

Non si tratta di una questione legata alla tecnologia impiegata dal dispositivo o al suo prezzo, notoriamente piuttosto alto, bensì ai possibili risvolti sociali che un'esperienza di questo tipo potrebbe innescare all'interno di una popolazione già tendenzialmente schiava degli smartphone.

"Ho usato prodotti Apple per decenni e mi trovo molto bene in questo ecosistema, ma il Vision Pro sembra un vicolo cieco, uno strano apparecchio antisociale", ha scritto Jones in un post su Twitter.

"Molti di noi, me incluso, passano fin troppo tempo sui social network: immaginate l'impatto che potrebbe avere sulle famiglie se la gente si isolasse anche in un visore per metà del tempo!"