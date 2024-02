The Last of Us Parte 2, il documentario Grounded 2 è disponibile su YouTube

Il documentario Grounded 2, dedicato alla realizzazione di The Last of Us Parte 2, è disponibile su YouTube a partire da oggi, come annunciato nei giorni scorsi da Naughty Dog. Si tratta di un video piuttosto corposo ed emozionante, come era lecito attendersi.

Nel filmato, gli sviluppatori del gioco e gli attori che hanno partecipato alle riprese parlano della loro esperienza affrontando numerosi temi e seguendo la produzione dalla fase iniziale alla sua conclusione, dedicando spazio anche al clamoroso leak di cui The Last of Us Parte 2 è stato vittima.

Il coinvolgimento emotivo degli interpreti, i risvolti tutt'altro che piacevoli dell'avere a che fare con una fanbase talvolta tossica, la morale conclusiva dell'avventura ma anche i suoi momenti più drammatici e controversi sono stati affrontati nel documentario.