Quasi metà dei nuovi acquirenti di PS5 non aveva altre console Sony: da dove provengono questi nuovi utenti?

Sono ora disponibili i dati finanziari di Sony per il più recente trimestre fiscale (catalogato come Q3 del 2024). Nel mezzo dei dati ve ne è uno particolarmente interessante: il 42% degli acquirenti di PS5 nell'ultimo periodo è composto da nuovi utenti (calcolati in base alla creazione di nuovi account con l'acquisto della console).

In altre parole, Sony è stata in grado di attirare molti nuovi utenti e non solo spostare giocatori PS4 sulla console moderna. Purtroppo non dà alcuna indicazione riguardo alle categorie di utenti richiamati per la prima volta verso PS5.