PS5 vende bene nell'ultimo trimestre, ma non tutti i dati sono positivi per Sony

Sony ha reso disponibili i nuovi dati di vendita della propria console di punta, PlayStation 5 . Possiamo quindi vedere quanto ha venduto la piattaforma fino ad oggi, anche rispetto a PS4, così come vedere quanti videogiochi è stata in grado di vendere la compagnia.

I dati di Sony su PS5

Prima di tutto, viene indicato che nell'ultimo trimestre fiscale la compagnia è stata in grado di vendere 9,5 milioni di unità, un buon risultato probabilmente spinto anche da PS5 Pro, la più recente versione della console di Sony. In totale, PlayStation 5 ha venduto 75 milioni di unità, a partire dal lancio. Come potete vedere nel grafico qui sotto, questo pone PS5 ancora sotto PS4 in termini di unità vendute in parità di tempo, ma il risultato è molto simile visto che parliamo di 1,7 milioni di unità in meno.

Il grafico mostra le vendite di PS4 e PS5 nello stesso periodo di tempo

Viene poi indicato che nell'ultimo trimestre la compagnia ha piazzato 95,9 milioni di videogiochi (sommando PS4 e PS5) di cui 11,6 milioni sono giochi first party. Si tratta di un dato contrastante: Sony ha infatti ottenuto un risultato migliore quest'anno che lo scorso anno (89,7 milioni di giochi), ma ha venduto meno first party (erano 16,2 milioni) a causa del fatto che le sue pubblicazioni sono diminuite.

Viene anche indicato che il rapporto tra giochi digitali e giochi fisici è 74 a 26, con una crescita rispetto al 66% di vendite digitali dello scorso anno. Nell'anno fiscale in corso le vendite digitali sono cresciute di vari punti percentuali ogni trimestre, cementando definitivamente il fatto che il pubblico mondiale preferisce comprare videogiochi direttamente dal PS Store. Viene poi anche indicato che gli utenti mesili attivi sono 129 milioni.

Se vi interessano i videogiochi di Sony, allora dovreste vedere il trailer della nuova esclusiva annunciata: Saros.