Stellar Blade su PC ha un mese di uscita, insieme a un nuovo DLC per PS5 e computer

SHIFT UP ha annunciato una doppia novità sul suo gioco di punta del 2024: Stellar Blade è finalmente in arrivo su PC, precisamente a giugno 2025. Inoltre, è stato confermato un DLC, basato sul videogioco Goddess of Victory: NIKKE, previsto per lo stesso mese.

Anche se non possiamo saperlo con certezza, è credibile che entrambi i contenuti arrivino nello stesso giorno. Possiamo anche dare per scontato che il DLC sarà parte della versione base per PC di Stellar Blade. Il trailer - che trovate poco sotto - afferma anche che vi saranno contenuti aggiuntivi per la versione PC, anche se non è chiaro se si tratta unicamente del DLC o se vi saranno anche altre novità rispetto al gioco in versione PS5.