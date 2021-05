Siege Survival: Gloria Victis, la recensione

Siege Survival: Gloria Victis è un gestionale che sposta i riflettori su quei protagonisti che i conflitti spesso si lasciano alle spalle. Per l'appunto, la gente comune. Un'idea già sfiorata dal bellissimo This War of Mine , che nel suo ricostruire l'assedio di Sarajevo ha saputo toccare in profondità il giocatore, mettendolo in una situazione dove le scelte giuste alla fine non esistono davvero. Perché qualcosa, inevitabilmente, presto o tardi andrà per il verso sbagliato.

Sotto assedio



Dopo che le forze nemiche, riconducibili a predoni vichinghi e dunque contestualizzando il gioco in un ipotetico periodo fra l'ottavo e il decimo secolo, hanno assaltato la città razziando e uccidendo chiunque trovassero sul loro cammino, i difensori rimasti si sono ritirati oltre i bastioni del castello e da lì dovranno opporre resistenza fino all'arrivo dei rinforzi - se mai arriveranno.

Non vi diremo quanti giorni dura la campagna, per non rovinarvi la sorpresa e lasciarvi nella nostra stessa angoscia, ma sappiate che ciascuno si è dimostrato incredibilmente sofferto: questo mette in luce la difficoltà di Siege Survival: Gloria Victis, che non si dimostra la scelta migliore per chi non si è mai approcciato al genere. Caratterizzato dalla visuale isometrica e dai controlli punta e clicca tipici di uno strategico, il gioco, come vi abbiamo anticipato, mette quasi del tutto da parte la componente militare a favore degli sforzi di quei civili senza i quali i resti dell'armata non sarebbero durati un giorno. Perché la guerra non si combatte su un unico fronte, soprattutto nel caso di un assedio.

Ciò non significa che la guarnigione, o quanto ne resta, sia da relegare in un angolo della nostra mente, anzi: sono proprio quei soldati a impedire alle nostre teste di finire su una picca, ragion per cui dobbiamo permettere loro di combattere al meglio e nel giusto numero. Oltre, naturalmente, a prenderci cura anche di noi stessi e dei nostri personaggi: nella campagna principale due ci vengono assegnati di default, gli altri dovremo trovarli nel corso della partita - siamo arrivati ad averne quattro tutti assieme, il numero massimo, ma quelli da sbloccare sono molti di più.

Siege Survival: Gloria Victis si divide in due segmenti principali entrambi importantissimi ai fini della sopravvivenza, il giorno e la notte; di quest'ultima parleremo poi, dedichiamoci a quello che può succedere durante le ore di luce. Potremmo definire la giornata fino al tramonto come il momento delle incombenze e del rafforzamento delle difese: ogni mattina ci verrà fornito un breve riepilogo della situazione tramite icone in basso al centro dello schermo, risolte le quali dovremo dedicarci alla costruzione di strutture che possano supportare i bisogni primari ma, al contempo, supportare le fasi notturne. Non stiamo parlando "solo" di fame e sete, serve conteggiare anche la necessità di medicine, bende, armi e armature, materiali per rafforzare le mura, tutto e di più.

La grafica di Siege Survival è minimalista, ma efficace.

Quando si dice che servirebbero giornate da quarantotto ore, ecco, questo è il caso di Siege Survival: Gloria Victis. La sensazione è di non aver mai abbastanza tempo per fare tutto, specie considerando che il nemico sferra attacchi a distanza ravvicinata e dobbiamo sempre farci trovare il meglio preparati possibile; qualora il tempo dovesse avanzare, molto semplicemente mancano le risorse o i nostri personaggi sono troppo stanchi per riuscire a lavorare con la dovuta efficacia. Da un lato abbiamo apprezzato questa costante urgenza, perché si sente davvero la pressione data dalla necessità di avere tutto sotto controllo pur sapendo che non sarà mai così, dall'altro ci sono alcuni aspetti che meritavano un maggior bilanciamento: ci sono infatti oggetti essenziali da creare che richiedono un investimento di risorse notevole prima di essere sbloccati e, va detto, ci ha lasciati perplessi l'obbligo di dover sbloccare un banco degli attrezzi di livello due per realizzare una pala raffazzonata quando, per esempio, nell'officina di livello uno siamo già capaci di riparare armature e armi.

Considerata l'enorme importanza di oggetti come pale e torce, essenziali durante le fasi notturne, alleggerirli nell'economia delle risorse avrebbe reso il tutto più scorrevole. Questo non rende il gioco infattibile, noi sudando un po' siamo riusciti ad arrivare alla fine senza perdere nessun personaggio e contenendo moltissimo i caduti nelle forze armate; diciamo piuttosto che l'abbiamo trovato un ostacolo un po' eccessivo, se non proprio incoerente visto l'esempio riportato.

Ogni risorsa è strettamente legata alla presenza e alla sinergia di diverse strutture, così come i potenziamenti di queste ultime non sarebbero possibile senza aver prima costruito determinati edifici: occorre pianificare con un certo anticipo le priorità e da lì massimizzare gli sforzi per renderle concrete, in modo da potersi dedicare (mai con troppa calma) al resto. Come già detto, il tempo scarseggia e dopo ogni attacco ci troveremo a dover mettere pezze, prima di riprendere da dove avevamo lasciato. Difficile essere perfettamente pronti a ogni assedio ma si possono senza dubbio contenere i danni per non dover sprecare giorni preziosi dopo. La necessità di risorse, e soprattutto la consapevolezza di cosa ci serva nel giusto ordine, ci porta per direttissima verso le fasi notturne.