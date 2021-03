No Man's Sky: Expeditions, aggiornamento disponibile con nuove missioni stagionali

No Man's Sky si evolve ancora con Expeditions, un nuovo aggiornamento gratuito che aggiunge le missioni stagionali all'enorme simulazione spaziale di Hello Games che continua a crescere ed arricchirsi ancora a distanza di anni dal lancio originale.

Expeditions è il nome dell'update ma anche della nuova modalità di gioco, che consente agli esploratori spaziali di partire tutti da uno stesso pianeta e seguire un lungo percorso preimpostato in giro per l'universo. Invece di viaggiare tra i pianeti in maniera completamente libera, Expeditions consente ai giocatori di stabilire un percorso utilizzato il planner apposito e collaborare per avanzare in queste missioni.

La modalità in questione unisce il single player all'azione multiplayer della community, condividendo progressi e scoperte con altri giocatori. Avanzando tra le varie "quest" è possibile sbloccare degli emblemi speciali che fungono da obiettivi specifici del gioco, oltre a scoprire nuovi oggetti e tecnologie.

Trattandosi di una modalità a "stagioni", le missioni verranno poi sostituite con altre a intervalli regolari, in modo da continuare a fornire nuovi contenuti per i giocatori anche nei mesi successivi. Oltre a tutto questo, il nuovo update porta con sé anche una sostanziosa patch che corregge vari problemi e introduce alcune caratteristiche nuove e miglioramenti ulteriori.

Dopo Companions, No Man's Sky e dopo la patch 3.15, il gioco continua dunque il suo lungo percorso di evoluzione, con un supporto davvero encomiabile da parte di Hello Games.