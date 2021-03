Assassin's Creed Liberation in uscita su iOS e Android, rivela un leak

Assassin' Creed Liberation approderà sui dispositivi iOS e Android, secondo quanto riferito da un leak pubblicato su Reddit. La fonte della notizia è anonima, dunque vale la solita raccomandazione: prendiamo queste informazioni con le pinze fino all'eventuale conferma ufficiale.

Pubblicato su PlayStation Vita nel 2012 e poi riproposto tempo dopo in versione rimasterizzata su PC, PS4 e Xbox One con Assassin's Creed Liberation HD, il gioco racconta la storia di Aveline de Grandpré, un'Assassina vissuta nella seconda metà del diciottesimo secolo a New Orleans.

"La versione mobile di Assassin's Creed Liberation richiederà un terminale dotato di almeno 2 GB di RAM (anche se 4 GB saranno raccomandati) e offrirà un comparto tecnico leggermente migliorato rispetto alla remaster", ha scritto l'autore del presunto leak.

"Il gioco sarà dotato di supporto per i controller Bluetooth. Può darsi ci siano altri episodi di Assassin's Creed in arrivo su mobile, ma quest'ultima è una mia semplice supposizione e non un leak."