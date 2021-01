No Man's Sky, la patch 3.15 migliora il gioco su PS5 con PlayStation VR e altro

No Man's Sky si è aggiornato ancora nelle ore scorse con la nuova patch 3.15, disponibile ormai da un paio di giorni, che migliora diversi aspetti della simulazione spaziale di Hello Games, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo con PlayStation VR su PS5.

Sul sito ufficiale di No Man's Sky è possibile avere una visione più completa dell'aggiornamento con tutte le note relative alla patch, che riportiamo comunque anche qui visto che si tratta di pochi punti ma tutti decisamente importanti.

L'elemento di maggiore interesse sembra essere l'incremento di prestazioni con il gioco su PlayStation VR utilizzando PS5, ma miglioramenti vari si riscontrano anche sulle altre piattaforme e sotto diversi aspetti. Vediamo dunque le note principali alla patch 3.15 di No Man's Sky: