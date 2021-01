Cyberpunk 2077: le azioni di CD Projekt risalgono ai livelli di novembre 2020

Il problemi di Cyberpunk 2077 e il modo nel quale CD Projekt ha gestito l'intera faccenda hanno spinto gli investitori a fuggire dall'azienda polacca, con un inevitabile crollo del prezzo delle azioni. Oggi, a distanza di quasi due mesi dall'uscita di CP2077 il valore delle azioni CDR è tornato ai livelli di fine novembre 2020.

La notizia farà sicuramente piacere alla firma polacca, dato che l'azienda aveva perso in poco tempo molto valore. Una cosa che, secondo alcuni, l'ha anche messa a rischio acquisizione. Adesso, però, dopo le doverose scuse di CD Projekt e soprattutto dopo aver dimostrato di saper mantenere gli impegni presi, la fiducia sta ritornando.

La prima scossa l'ha data la patch 1.1 di Cyperpunk 2077, giunta su PC e console nei tempi previsti e in grado di migliorare effettivamente la stabilità di questo gioco di ruolo.

A questo punto, quindi, gli investitori hanno rivisto in CD Projekt RED diverse possibilità di guadagno, soprattutto ora che Cyberpunk 2077 ha una grossa base installata sulla quale cominciare a guadagnare grazie ai DLC e alla modalità multiplayer.

Ecco che, quindi, sono tornati in massa e una valutazione come quella di oggi, pari a 365PLN, non si vedeva dal 27 novembre. Che siano finiti i tempi bui?